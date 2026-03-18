В Благовещенске решили не дожидаться денег из бюджета Башкирии на ремонт дорог

В предварительный план ремонта дорог в Благовещенском районе, в основном, вошли работы, которые возможно выполнить за счет местного дорожного фонда и без привлечения регионального финансирования, рассказала в соцсетях глава районной администрации Анна Карабанова. Увеличить масштаб дорожных работ получится только в случае выделения средств из бюджета Башкирии.

Ситуацию госпожа Карабанова объяснила тем, что «бюджет в этом году максимально сдержанный». Из-за этого, в первую очередь, планируется отремонтировать дороги, которые нужно было привести в порядок еще в прошлом году. В районном центре — городе Благовещенске — восемь км дорог будет отсыпано щебнем (из них шесть км — те, что не удалось отремонтировать в прошлом году), три км — бутом. В селах и деревнях будет отсыпано лишь три км дорог.

В случае, если Благовещенский район все же получит средства из республиканского бюджета, щебнем планируется отсыпать еще около 7 км сельских дорог. В селе Тугай и деревне Языково ожидается ямочный ремонт — если в район поступят дополнительные средства.

Идэль Гумеров