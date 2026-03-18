Доля отказов по автокредитам в Удмуртии увеличилась в феврале

Доля отказов по заявкам на автокредиты в Удмуртии в феврале составила 75,7%, что на 1,4 п. п. выше, чем в феврале 2025 года, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Это изменение свидетельствует о росте числа отказов в регионе на фоне общей динамики по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России доля отказов по автокредитам в феврале 2026 года составила 80%, что на 1 п. п. ниже, чем в феврале прошлого года. Несмотря на это Удмуртия демонстрирует тенденцию увеличения доли отказов.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что банки продолжают осторожно подходить к кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, что влияет на уровень одобрения заявок. В условиях растущей конкуренции банков за заемщиков с высоким кредитным рейтингом доля отказов по таким заявкам составляет 55%.

Анастасия Лопатина