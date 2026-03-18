Россия увеличила импорт одежды из США до рекордных $5 млн в январе

В январе 2026 года Россия увеличила импорт одежды из США до рекордной за всю современную историю суммы — свыше $5,5 млн (более 453 млн руб.). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на американскую статслужбу.

В расчет попали все виды одежды, включая детскую, а также платки, галстуки, перчатки и нижнее белье. По сравнению с январем 2025 года поставки выросли в 3,7 раза: тогда Россия закупила американской одежды всего на $1,5 млн (около 123,5 млн руб.).

Наибольший объем поставок пришелся на футболки — на сумму $1,6 млн (более 131,7 млн руб.), платья из шерстяной пряжи — на $1,2 млн (почти 98,8 млн руб.), а также костюмы из хлопчатобумажной ткани — на $1,1 млн (около 90,6 млн руб.). Кроме того, закупили свитеры и пуловеры на $278,4 тыс. и нижнее белье на $67,7 тыс.

По итогам января Россия стала 14-м крупнейшим импортером одежды из США с долей 1,3% от всех поставок. В лидерах остались Канада (30,7%), Мексика (28,7%) и Великобритания (4,1%).