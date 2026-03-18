Дональд Трамп отчитался об успехах кампании против Ирана. В частности, речь идет о ликвидации главы Совбеза Али Лариджани, которого называли фактическим правителем страны. Между тем стало известно, что визит президента США в Китай отложен как минимум на месяц. В СМИ все чаще обсуждают перспективы наземной операции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что война затягивается.

Дональд Трамп 17 марта заявил, что в Иране не с кем говорить, все лидеры мертвы. На следующий день Америка и Израиль объявили о ликвидации секретаря Совбеза страны Али Лариджани и еще ряда высокопоставленных командиров. Лариджани называли фактическим правителем Исламской Республики. Президент США позже это подтвердил — убит их главный человек. Многочисленные комментаторы и СМИ восприняли новость весьма положительно. Впрочем, многие опасаются дополнительного витка эскалации.

На этом фоне окончательно становится ясным, что кампания затягивается и, возможно, надолго. Основным подтверждением тому является официальный перенос визита Дональда Трампа в Китай примерно на месяц. Крайне важный для двух стран саммит был намечен на конец марта. По словам президента США, ситуация такая, что ему лучше оставаться дома. Главная сложность — Ормузский пролив. Несмотря на многочисленные оптимистичные заявления, решить проблему пока что не удается.

Трамп в очередной раз обрушился на союзников, включая не только Европу, но и Австралию, и Южную Корею. Они не хотят помогать, о чем, возможно, пожалеют. Однако, что важно подчеркнуть, США остаются в НАТО, о выходе речь пока не идет. В целом есть стойкое ощущение, что наземной операции избежать не удастся. Трампа спросили, не боится ли он, что Иран в этом случае станет вторым Вьетнамом? Я вообще ничего не боюсь — таков был ответ. Тактика Белого дома заключается еще и в том, чтобы найти в стране того лидера, с которым можно будет договориться. Пока таковые отсутствуют. Предложения о возобновлении контактов есть, но они не устраивают коалицию.

Значит, практика точечных ликвидаций продолжится.

Ставка также делается на создание условий для общенационального восстания. Удары наносятся по полицейским участкам и штабам сил безопасности. И еще, что можно выделить как главное, похоже, Трамп не намерен все взять и в один день закончить.

Он нашел формулу, как объяснить происходящее всему миру: он спасает планету от ядерной зимы. Впрочем, есть и другое, более прагматичное объяснение: пострадавшие от Ирана арабские союзники требуют довести операцию до конца, дабы исключить повторение в будущем — не хотят больше страдать и терять сверхприбыли. В свою очередь Дональду Трампу очень не помешает их поддержка.

Дмитрий Дризе