В Йошкар-Оле СК начал проверку после травмирования школьника

Следственный комитет России проводит проверку после сообщений о том, что в одной из школ Йошкар-Олы ученик причинил телесные повреждения однокласснику. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Дело изучают по статье 156 УК РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки примут процессуальное решение.

Анна Кайдалова