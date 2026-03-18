В Йошкар-Оле СК начал проверку после травмирования школьника
Следственный комитет России проводит проверку после сообщений о том, что в одной из школ Йошкар-Олы ученик причинил телесные повреждения однокласснику. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.
Дело изучают по статье 156 УК РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по итогам проверки примут процессуальное решение.