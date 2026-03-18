Депутат от «Зеленых» в красноярском заксобрании вышла из партии

Единственный представитель партии «Зеленых» в законодательном собрании Красноярского края Ирина Иванова вышла из партии. Сообщение об этом размещено в аккаунте регионального отделения (РО) партии в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Иванова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ирина Иванова

«Последний год показал, что Ирина не разделяет идеологию и ценности “Зеленых”. Мы считаем справедливым передать мандат следующему в партийном списке»,— заявил председатель РО Влад Алейников. В частности, по словам бывших однопартийцев, госпожа Иванова не внесла предложения «Зеленых» по корректировке плана по улучшению качества атмосферного воздуха в Красноярске и Минусинске, не присутствовала на рассмотрении законопроекта о возможности усыпления безнадзорных животных и т. д.

«Зеленые» потребовали передать мандат летчику-космонавту Сергею Ревину.

Выборы депутатов заксобрания прошли в 2021 году. «Зеленые» набрали 5,11% голосов и получили право провести одного депутата. Очередные выборы состоятся в сентябре 2026 года.

Валерий Лавский