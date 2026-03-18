Недостроенное здание школы в Бердске выставили на торги за 299 млн рублей

Мэрия Бердска выставила на торги недостроенное здание школы на 276 учащихся, ранее принадлежавшее частному общеобразовательному учреждению «Экология и диалектика». Начальная цена объекта — 299,3 млн руб., следует из объявления на сайте ГИС «Торги». Заявки на участие в аукционе принимаются до 24 апреля. Итоги торгов подведут 29 апреля 2026 года.

Основание проведения аукциона — решение арбитражного суда Новосибирской области по делу об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов в феврале 2024 года. Поводом к изъятию стало истечение срока договора аренды земельного участка площадью 9,3 тыс. кв. м, заключенного в 2010 году. По условиям соглашения здание необходимо было достроить до мая 2011 года.

Сегодня четырехэтажное здание площадью 6,3 тыс. кв. м, расположенное на ул. Микрорайон, д. 50а, готово на 72%. Согласно технической документации, состояние объекта удовлетворительное.

Частное общеобразовательное учреждение «Экология и диалектика» зарегистрировано в Бердске Новосибирской области в 1999 году. Организация работает в сфере среднего общего образования. С 2002 года ее возглавляет директор, которая также является учредителем, Анна Шаркова. По данным Rusprofile.ru, выручка компании в 2024 году составила 4,7 млн руб., что на 12% меньше, чем годом ранее.

Лолита Белова