Госконтроль Удмуртии выявил более 700 нарушений на 1 млрд рублей в 2025 году

Государственный контрольный комитет Удмуртии выявил 711 нарушений на 1,05 млрд руб. в 2025 году. Из этой суммы 720,8 млн руб.— неэффективное использование бюджетных средств. Об этом на сессии Госсовета республики 17 марта рассказал председатель комитета Михаил Тумин.

«22 должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности <...> Возбуждено 21 дело об административных правонарушениях. Общая сумма назначенных судом штрафов составила 155 тыс. руб. По решению коллегии материалы трех проверок направлены в правоохранительные органы»,— сказал господин Тумин.