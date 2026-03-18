УУНиТ получит более полумиллиарда рублей на ремонт общежитий и гумкорпуса

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) получит из федерального бюджета более 576 млн руб. на ремонт двух студенческих общежитий и гуманитарного корпуса. Об этом «Ъ-Уфа» рассказали в пресс-службе вуза.

В общежитии на улице Мингажева, 158/1 планируется обновить инженерные сети, жилые комнаты, санитарные помещения, коридоры, места общего пользования и входные группы. Другое общежитие — на улице Заки Валиди, 32а — ждет капитальный ремонт кровли и оснащение помещений.

Кроме того, финансирование пойдет на ремонт фасадов и кровель зданий на улице Карла Маркса, 3/1 и 3/4, где располагается гуманитарный корпус университета.

По словам ректора УУНиТ Вадима Захарова, обновление учебных зданий синхронизировано со строительством межвузовского кампуса. Работы запланированы на 2026-2027 годы.

Идэль Гумеров