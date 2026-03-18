На Свердловской магистрали организовали противопаводковые мероприятия

На Свердловской железной дороге (СвЖД) организовали противопаводковые мероприятия для обеспечения безопасности и бесперебойности движения поездов в период паводка и ледохода, сообщили в пресс-службе СвЖД. В реках Тюменской, Свердловской областей и Пермского края прогнозируется повышение уровня воды выше средних многолетних показателей на 0,5-2,5 м.

Фото: Пресс-служба СвЖД

Особое внимание уделено мостам, тоннелям, земляному полотну железных дорог. У 74 мостов установлены водомерные посты, проводится мониторинг паводковой обстановки с помощью беспилотников. Будет очищено от снега почти 700 км кюветов, нагорных и водоотводных канав, более 2,5 тыс. малых мостов и водопропускных труб, осуществляется контроль пропуска воды через 10 плотин на водохранилищах и прудах вблизи путей. Завершается вывоз снега со станций с привлечением спецтехники. Сотрудники СвЖД дежурят на приоритетных участках и малых искусственных сооружениях.

Кроме того, на магистрали сформировано 22 специальных противоразмывных поезда для предотвращения случаев деформации земляного полотна и подтопления путей. Они дислоцируются в крупных железнодорожных узлах и на ключевых станциях уральских регионов. В составе поездов — 150 платформ со щебнем, бутовым камнем, песком, круглым лесом и пиломатериалами, а также вагоны с необходимыми инструментами и оборудованием.

Ирина Пичурина