Посол России в Швейцарии рассказал о выборе площадки для переговоров по Украине

Женева может принять новый раунд переговоров по мирному урегулированию на Украине, однако для российской стороны этот вариант не считается предпочтительным. Об этом заявил посол России в Берне Сергей Гармонин.

«Исходим из того, что Швейцария может, в принципе, выступать одной из потенциальных площадок для проведения переговоров наравне с другими странами, если для этого есть логистические предпосылки»,— сказал дипломат ТАСС. По его словам, Берн должен обеспечить надлежащие условия для доступа российских представителей без «надуманных ограничений».

Дата и место новых переговоров России, США и Украины пока не определены. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Москва ждет встречи, но учитывает текущие приоритеты Вашингтона.

С начала 2026 года стороны провели три раунда консультаций, где обсуждали вопросы безопасности, территориальные аспекты и параметры возможного прекращения огня. Последнюю встречу в Женеве все участники переговоров назвали продуктивной.