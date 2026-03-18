Очаги туманов местами будут наблюдаться в Петербурге в первой половине дня

Периферия антициклона повлияет на погоду в Санкт-Петербурге 18 марта. В первой половине дня в городе местами будут наблюдаться очаги туманов, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ветры западных румбов будут дуть в среду в регионе, они принесут массы холодного воздуха из акватории Финского залива. В Северной столице будет облачная, во второй половине дня с прояснениями погода. При этом процент вероятности выпадения осадков не велик.

«Температура воздуха +6…+8°, в Ленинградской области +6…+11°. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы»,— написал господин Леус.

