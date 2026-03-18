Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тактико-специальные учения пройдут в Ижевске 18 марта

18 марта в Ижевске пройдут тактико-специальные учения, направленные на отработку межведомственного взаимодействия оперативных служб. Об этом сообщил председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Учения будут проводиться в районе парка Кирова, где запланированы полеты беспилотных летательных аппаратов и скопления техники. Жителей просят сохранять спокойствие, так как учения являются плановыми.

Анастасия Лопатина