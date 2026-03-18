Тактико-специальные учения пройдут в Ижевске 18 марта
18 марта в Ижевске пройдут тактико-специальные учения, направленные на отработку межведомственного взаимодействия оперативных служб. Об этом сообщил председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Учения будут проводиться в районе парка Кирова, где запланированы полеты беспилотных летательных аппаратов и скопления техники. Жителей просят сохранять спокойствие, так как учения являются плановыми.