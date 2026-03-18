В Ульяновске один человек погиб на пожаре в жилом доме
Пожар, в результате которого погиб один человек, произошел в Ульяновске ночью во вторник, 18 марта. Происшествие случилось на улице Ватутина, 62. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
По информации ведомства, в девятиэтажном здании загорелся балкон на третьем этаже. Пожарные эвакуировали из дома 40 человек и спасли 17, включая четырех детей.
В результате происшествия два человека пострадали и один (проживавшая в доме женщина) погиб. Огонь ликвидировали в 0:07 (MSK+1).
Причина пожара устанавливается. Пламя тушили 35 специалистов и восемь единиц техники.