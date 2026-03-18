В Краснодаре обломки БПЛА повредили кровлю медцентра и ЛЭП

Обломки БПЛА повредили кровлю медцентра, а также линию электропередачи в Краснодаре, сообщил мэр города Евгений Наумов. В микрорайоне, где произошла авария, было частично отключено электроснабжение.

«В этом же микрорайоне фрагменты БПЛА упали еще по двум адресам — во двор МКД, во двор частного дома. Повреждений инфраструктуры нет»,— написал глава города в Telegram.

По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, ночью в результате атаки БПЛА погиб один человек. В региональном центре и крае сохраняется опасность атаки беспилотников.