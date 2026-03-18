В Челябинске жителей Перми будут судить за мошенничество на 27 млн рублей

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Пермского края. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном с соучастниками, на 27,4 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, четыре подельника похищали денежные средства у пенсионеров. Они звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что те стали жертвами мошенников. Под предлогом оказания пенсионерами финансовой поддержки ВСУ сообщники предлагали передать имеющиеся деньги для их декларирования и непривлечения граждан к ответственности. Подельники приезжали под видом кассиров и забирали средства, фиксируя это на камеру. У 86-летней жительницы Екатеринбурга они похитили 4,4 млн руб., у 80-летней пенсионерки из Челябинска — около 23 млн руб.

Обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. В отношении двух других соучастников и неустановленных лиц уголовные дела выделены в отдельное производство.

Виталина Ярховска