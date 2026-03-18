Следствие устанавливает, почему не завелись снегоходы погибших в Прикамье туристов

В рамках расследования обстоятельств смерти туристов по пути на плато Кваркуш назначено несколько экспертиз. По данным собеседников «Ъ-Прикамье», следователи изъяли образцы бензина из снегоходов, на которых передвигались туристы, они направлены на экспертизу. В рамках еще одной специалисты должны дать ответ на вопрос о техническом состоянии транспортных средств.

Напомним, пятеро жителей Уфы 20 февраля отправились на снегоходах из деревни Золотанка в сторону плато Кваркуш. Длина маршрута составляла около 100 км. Они планировали переночевать в лесной избе и вернуться в тот же населенный пункт не позже 24 февраля. На конечную точку маршрута они так и не вышли. Поиски пропавших начались 27 февраля. Следственными органами СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

Трех туристов нашли у подножья горы Гроб примерно в 30 км. от Золотанки. Двое из них были мертвы. Еще двое, как выяснилось. Отправились пешком в сторону избы и погибли по дороге. В результате выжил только один турист. С обморожениями он был доставлен санавиацией в Пермь, а сейчас проходит лечение на родине.