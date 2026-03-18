После ДТП с автобусом на Среднем Урале, где пострадали люди, возбуждено дело

В Белоярском районе Свердловской области в результате ДТП пострадали четыре пассажирки микроавтобуса, в том числе несовершеннолетние — они получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщили в региональном управлении СКР.

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, инцидент произошел 17 марта примерно в 11:00 на 25 км трассы Екатеринбург — Тюмень. Участниками аварии стали микроавтобус Fiat, следующий по маршруту №141 «Верхнее Дуброво — Екатеринбург», и грузовой фургон Isuzu. По предварительной информации, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди попутного фургона и столкнулся с ним. В аварии пострадали пассажирки 16, 15, 48 и 77 лет. Всего в салоне находилось 10 человек.

Инспекторы установили, что 34-летний водитель автобуса, житель Верхнего Дуброво с водительским стажем 13 лет, ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД два раза. Он пояснил, что отвлекся от управления. За рулем фургона находился 33-летний житель Екатеринбурга со стажем управления в девять лет, за нарушения ПДД привлекался 176 раз. Он рассказал, что ехал со скоростью около 50 км/ч, когда произошел удар в его машину. В момент аварии оба водителя были трезвы.

Ирина Пичурина