Иркутские ученые нашли способ снизить затраты при переработке руды

Научный коллектив Института геохимии им. А. П. Виноградова (ИГХ) СО РАН в составе междисциплинарного коллектива разработал цифровую модель для снижения энергозатрат при переработке руды. Исследование открывает новые возможности для повышения энергоэффективности горнорудной промышленности, отметили в правительстве Иркутской области.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Процесс измельчения руды — один из самых энергозатратных этапов производства концентратов металлов. До последнего времени оптимизация работы мельниц велась преимущественно эмпирическим путем и требовала проведения длительных экспериментов. Иркутским ученым удалось создать точную компьютерную модель, которая позволяет воспроизвести физику сложнейших процессов, происходящих внутри барабана мельницы. Полученные «динамические портреты» позволяют инженерам на этапе проектирования подобрать параметры оборудования, которые обеспечат максимальную производительность при минимальном расходе электроэнергии.

Созданная математическая модель может быть адаптирована для различных типов мельниц и видов сырья — от золотосодержащих руд до полиметаллических месторождений, подчеркнули в ИГХ СО РАН.

Михаил Кичанов