Реорганизуемый литейный завод в Лысьве выбрался из убытков

Лысьвенское ООО «Линрог литейный завод» поделилось финансовыми показателями за 2025 год. Согласно данным Rusprofile, выручка общества за отчетный период составила 55,7 млн руб. против 51,6 млн руб. годом ранее. При этом ООО продемонстрировало чистую прибыль 30,2 млн руб. В 2024-м завод фиксировал убыток на уровне 4 млн руб. Вместе с этим снизилась себестоимость продаж с 43,7 млн до 37,1 млн руб.

В декабре 2025 года «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «Линрог литейный завод», занимающийся литьем легких металлов, вошел в процесс реорганизации. Согласно «СПАРК-Интерфакс», общество будет присоединено к ООО «Лысьвенский инструментально-механический завод» (ЛИМЗ).

Обе компании входят в промышленную группу «Линрог», которая объединяет семь предприятий, ранее выделенных из состава Лысьвенского метзавода и перешедших под контроль местного бизнесмена Андрея Тунева.