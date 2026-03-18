В Новосибирске за кражу топлива у Минобороны РФ наказали условно

Калининский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело о хищении топлива, принадлежавшего Минобороны РФ. Водителя автоцистерны признали виновным в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорили к 2 годам 2 месяцам условно. С осужденного в пользу военного ведомства в счет возмещения ущерба взыскано свыше 1,2 млн руб.

Как рассказали в пресс-службе суда, обвиняемый работал водителем у индивидуального предпринимателя и занимался перевозкой топлива для котельных Минобороны. Злоумышленник похитил 30 т нефтепродуктов и, используя подложные накладные, реализовал ГСМ. Оборонному ведомству был причинен ущерб на общую сумму 1 млн 265 тыс. руб.

Илья Николаев