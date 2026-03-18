Руководитель спортшколы «Олимп» назначен и. о. министра спорта Тувы

И. о. министра спорта Тувы назначен Владимир Тулуш. Ранее он возглавлял спортивную школу олимпийского резерва «Олимп», говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

Нового члена правительства глава региона Владислав Ховалыг представил на заседании кабмина 17 марта. Одним из ключевых направлений в деятельности руководителя министерства было названо строительство объектов спортивной инфраструктуры.

Ранее министерство спорта возглавлял Субудай Монгуш. О его отставке стало известно в декабре 2025 года.

