Посол России: Москва готова вернуться к работе межправкомиссии с Братиславой

Российская сторона подтвердила готовность к возобновлению работы совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству со Словакией. Об этом сообщил посол РФ в республике Сергей Андреев.

«Насколько нам известно, словацкая сторона продолжает работать над этим вопросом»,— сказал дипломат в разговоре с «РИА Новости».

В конце февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщал, что заседание комиссии, работа которой была приостановлена, может пройти в первом полугодии 2026 года.