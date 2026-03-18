В полиции Екатеринбурга рассказали о результатах борьбы с мошенниками

В Екатеринбурге в январе и феврале зафиксировано 176 преступлений, связанных с телефонными и кибермошенниками, сообщили в городской администрации. Это в два раза меньше, чем за тот же период 2025 года.

На заседании городской думы замначальника полиции Екатеринбурга Андрей Ершов рассказал о профилактике среди граждан и их информированности о методах мошенников. За два месяца полицейские провели беседы с более чем 15 тыс. горожан — акцент делается на жителях старше 60-70 лет, так как граждане этой возрастной категории чаще всего становятся жертвами мошенников.

Профилактические мероприятия в начале года поспособствовали снижению числа таких преступлений, но несмотря на положительную динамику, мошенники быстро адаптируются к методам противодействия. «Все преступления в этой сфере одинаково начинаются и заканчиваются, увы, тоже одинаково. Новые виды мошенничеств развиваются быстро и, пока мы боремся с предыдущими, появляются новые. Поэтому все наши профилактические мероприятия начинаются с первого пункта — не брать трубку, особенно если звонок совершается через мессенджеры»,— рассказал Андрей Ершов.

По данным ЕАН, в отчете полиции перед думой также говорилось, что после замедления зарубежных соцсетей мошенники переходят в новые мессенджеры. Их активность снижается, но только на короткое время: сразу после блокировки одного сервиса они переходят в другой и всегда находят способ добраться до жертвы. Чаще всего они используют мессенджеры и звонят с несуществующих российских номеров. Всего в 2024 году в Екатеринбурге зарегистрировали 2433 преступления мошенников, в 2025 году это количество снизилось до 1745.

