Апелляция подтвердила законность изъятия активов у экс-мэра Владивостока

Приморский краевой суд подтвердил, что решение суда первой инстанции об изъятии активов у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева, членов его семьи и нескольких юрлиц было законным.

«В апелляционных жалобах ответчики просили решение суда первой инстанции отменить, отказав в удовлетворении исковых требований заместителя генерального прокурора РФ, ссылаясь на недоказанность истцом факта приобретения имущества коррупционным путем»,— написано в сообщении пресс-службы суда.

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда «оснований для удовлетворения жалоб не нашла».

В июле 2025 года суд взыскал с Владимира Николаева и аффилированных с ним лиц 735 объектов недвижимости общей стоимостью свыше 14,8 млрд руб. по первому антикоррупционному иску Генпрокуратуры. В октябре того же года суд по второму иску прокуратуры взыскал в доход государства активы бывшего мэра, его матери Раисы Николаевой, племянницы Евгении Забелиной и других физических и юридических лиц. В казну, в частности, обратили группу «Ареал-Девелопмент», которая занимается строительством жилых комплексов бизнес-класса. Ее капитализация превышает 5,3 млрд руб.

Алексей Чернышев, Владивосток