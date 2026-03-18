Глава бюджетного комитета гордумы Томска планирует перейти в областной парламент

Председатель комитета по бюджету, экономике и собственности гордумы Томска Наталья Красницкая намерена перейти в законодательную думу региона. Она подала заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России».

Госпожа Красницкая собирается баллотироваться в одномандатном округе №7, следует из базы данных праймериз. Ранее она дважды побеждала на выборах в томскую гордуму в качестве кандидата от ЕР: в 2024 году на дополнительных выборах и в 2025-м — на очередных.

Выборы в областной парламент пройдут одновременно с выборами в Госдуму РФ в сентябре. Будут избраны 42 депутата законодательной думы (21 по партийным спискам, 21 — в одномандатных округах). Пока зарегистрированы заявления четырех участников праймериз.

Валерий Лавский