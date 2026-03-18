«Авангард» одержал победу с рекордом результативности Дамира Шарипзянова

Омский «Авангард» в овертайме одержал победу над минским «Динамо». Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся в столице Белоруссии 17 марта.

Основное время завершилось со счетом 3:3. После второго периода сибиряки вели 3:1, но пропустили две шайбы в начале третьего. В овертайме победу «Авангарду» принес бросок Эндрю Потуральски. Всего на его счету в этом матче две шайбы. Еще по разу в составе гостей отличились Максим Лажуа и Джованни Фьоре.

В Минске защитник омичей Дамир Шарипзянов благодаря результативной передаче набрал 66 очков и установил рекорд лиги среди защитников по результативности за один сезон.

