США поручили посольствам пересмотреть меры безопасности после ударов Ирана

Госдепартамент США направил дипломатическим представительствам по всему миру распоряжение срочно провести оценку безопасности. Соответствующая телеграмма, подписанная госсекретарем Марко Рубио, поступила во вторник, сообщает The Washington Post.

Документ предписывает «всем представительствам по всему миру» созвать комитеты по чрезвычайным ситуациям для выявления угроз и пересмотра планов действий. Причина — «продолжающаяся и развивающаяся ситуация на Ближнем Востоке и потенциальные последствия». Хотя ранее аналогичные приказы получали только миссии в регионе, нынешнее распоряжение стало первым, распространяющим требования на весь мир.

С начала военной операции США и Израиля 28 февраля несколько диппредставительств подверглись атакам Ирана и его союзников. В частности, посольство в Эр-Рияде после удара дрона частично не подлежит восстановлению, а в Багдаде в ночь на 17 марта были перехвачены три беспилотника — один упал на территорию дипмиссии. В Израиле в жилой дом с американскими дипломатами попала неразорвавшаяся боеголовка.