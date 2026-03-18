Стубб призвал Великобританию вернуться в ЕС

«Брексит» был колоссальной ошибкой, считает президент Финляндии Александр Стубб. Он призвал Великобританию вернуться в состав Евросоюза, так как другим европейским странам ее «очень не хватает».

Господин Стубб сравнил «Брексит» с «выстрелом в ногу» или «ампутацией ноги без медицинских показаний», передает Politico. Он добавил, что Великобритании понадобится семь лет, чтобы пожалеть о выходе из ЕС. По его словам, еще семь лет может понадобиться, чтобы страна вернулась в объединение.

Президент Финляндии предложил ЕС реформировать свои структуры, чтобы обеспечить большую гибкость в сотрудничестве с государствами за пределами объединения. Он также призвал «избавиться от мышления, что Великобритания не должна быть частью таможенного союза или внутреннего рынка».

По словам Александра Стубба, премьер-министр Великобритании Кир Стармер хоть и не ставит перед собой цель вновь вступить в ЕС, «британцам и европейцам следует быть прагматичными и проявлять гибкость с обеих сторон».

Влад Никифоров