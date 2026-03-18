Канадский миллиардер договорился о покупке 26,9% акций The Economist Group

Холдинг Smith Financial, принадлежащий канадскому миллиардеру Стивену Смиту, достиг соглашения о приобретении крупного пакета акций издательской группы The Economist, сообщает The Financial Times. Сделка, ставшая первой сменой владельца за последнее десятилетие, предполагает покупку 26,9% акций у Линн Форестер де Ротшильд, ее семьи и семейного фонда. По данным источников газеты, сумма сделки составляет около 300 млн фунтов стерлингов.

«Эта инвестиция отражает полную поддержку господином Смитом давней традиции строгой редакционной независимости The Economist и позволит стратегии и деятельности журнала продолжаться без изменений»,— сообщили в Smith Financial. Условия сделки не разглашаются.

Для Стивена Смита, разбогатевшего на финансовых услугах и ставшего соучредителем First National Financial, это первая крупная инвестиция в медиа, отмечает Financial Times.

Группа The Economist сохраняет сложную структуру собственности: крупнейший пакет (43,4%) принадлежит холдингу Exor, подконтрольному семье Аньелли. При этом ни один акционер не может обладать более чем 20% голосов.