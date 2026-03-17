Ульяновская область вошла в двадцатку регионов с самой низкой безработицей

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» (входит в медиагруппу «Россия сегодня») на основе данных официальной статистики сформировал рейтинг регионов России по уровню безработицы (опубликован в понедельник). Информация ранжировалась по уровню безработицы в IV квартале 2025 года.

Ульяновская область в этом рейтинге находится на 18-м месте с уровнем безработицы 1,5% (снижение в сравнении с аналогичным периодом 2024 года — 0,3%). Оренбургская область — на 22-м месте (1,5%, без снижения), Самарская область — на 31-м месте (1,7%, снижение на 0,2%). Самая низкая безработица в Москве (0,8%, снижение на 0,1%). Последние строчки рейтинга занимают Дагестан (11,2%, снижение на 0,2%) и Ингушетия (25,5%, без снижения).

Из регионов ПФО самая низкая безработица в Нижегородской области, которая занимает в общем рейтинге шестое место с уровнем 1,0% (снижение на 0,2%), за ней следует Саратовская область (13-е место, уровень — 1,4%, снижение — 0,2%), на третьем месте в ПФО — Удмуртия (в общем рейтинге 15-е место, уровень — 1,4%, без снижения), Ульяновская область в ПФО на четвертом месте.

По среднему времени поиска работы в III квартале 2025 года Ульяновская область находится на шестом месте (время поиска работы — 1,9 месяца). Самарская область занимает 20-е место (3,2 мес.), Оренбургская область — на 53-м месте (5 мес.). В ПФО по времени поиска работы лидирует Саратовская область (1,7 мес.), Ульяновская область по этому показателю на втором месте в ПФО. Самарская область в ПФО по этому показателю на пятом месте.

Сергей Титов, Ульяновск