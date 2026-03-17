Иран заявил об убийстве высокопоставленного израильского чиновника

Корпус стражей исламской революции провел операцию по убийству высокопоставленного израильского чиновника. Об этом заявила разведка КСИР в соцсети Х.

Речь идет о сотруднике военно-политического кабинета Израиля, пишет Fars. По информации агентства, операция завершилась несколько часов назад. Члены КСИР действовали «в глубине» израильской территории.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран начал атаковать Израиль, в том числе чиновников еврейского государства, а также американские военные базы на Ближнем Востоке.