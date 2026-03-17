БК «Уралмаш» обыграл «Игокеа» в матче Winline Basket Cup в Екатеринбурге

Баскетбольный клуб «Уралмаш» обыграл команду «Игокеа» из Республики Сербской в заключительной игре группового этапа в рамках турнира Winline Basket Cup. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 84:82 (22:24, 22:18, 25:22, 15:18).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Единая Лига ВТБ Фото: Единая Лига ВТБ

Первая половина встречи прошла в равной борьбе и завершилась минимальным преимуществом хозяев площадки — 44:42. В третьей четверти «Уралмаш» увеличил разрыв до 11 очков, однако «Игокеа» сократила отставание и за несколько минут до конца игры вышла вперед. Однако в решающий момент игроки «Уралмаша», включая центрового команды Октавиуса Эллиса и разыгрывающего Тимофея Герасимова, смогли отыграться и закрепить победу.

Победа обеспечила «Уралмашу» второе место в группе, при этом окончательное распределение мест зависит от исхода матча УНИКС — «Зенит» 26 марта. В случае победы казанцев «Уралмаш» останется на втором месте и выйдет в «Финал четырех».

Для команды это первая официальная игра с европейским соперником на площадке Екатеринбурга. Ранее клуб встречался только с командами из Белоруссии и Казахстана.

Полина Бабинцева