Минфин нашел «футбольные хитрости»

В ходе отчета перед депутатами минфина Ульяновской области прозвучала информация о том, что целый ряд муниципалитетов подавал в министерство недостоверные сведения. Депутаты были удивлены и возмущены такой ситуацией, назвав это «футбольными хитростями муниципалов» и заявляя, что минфин должен был вести контроль отчетности. Однако выяснилось, что функции контроля и надзора по финансам выведены из-под минфина и полностью переданы контрольному управлению администрации губернатора, которое сохраняло подчинение только председателю правительства региона. Депутаты рекомендовали обсудить с правительством этот вопрос и вернуть контрольные функции финансовому блоку.

Во вторник, 17 марта, на заседании бюджетного комитета Законодательного собрания Ульяновской области перед депутатами отчитывалась об итогах деятельности минфина в 2025 году вице-премьер облправительства, министр финансов Наталья Брюханова.

Как доложила депутатам вице-премьер, в 2025 году в доходной части регионального бюджета отмечалась устойчивая положительная динамика к аналогичному периоду прошлого года на 9,273 млрд руб. (на 9,6 %), по темпам ее прироста регион занимает четвертое место в ПФО и 33-е среди регионов РФ. Абсолютный объем доходов консолидированного бюджета составил 106,285 млрд руб., собственных доходов облбюджета — 88,212 млрд руб. (рост — 8,5%). По словам министра, аналогичная ситуация наблюдалась и в муниципальных образованиях, которые показали рост доходной части в сравнении с 2024 годом на 14,8%.

При этом министр отметила, что на помощь муниципальным образованиям было направлено 35,6 млрд руб., при этом часть помощи оказывалась на выравнивание бюджетной обеспеченности. Острой проблемой остается просроченная кредиторская задолженность муниципалитетов, в том числе по страховым взносам. На сегодня она составляет 4,658 млрд руб., из них 3,7 млрд руб. — задолженность муниципалитетов и 897 млн руб. — отрасли здравоохранения. Хотя в 2025 году впервые объем просроченной кредиторской задолженности сократился. Однако, отметила госпожа Брюханова, «на протяжении определенного периода времени ряд муниципалитетов предоставлял недостоверную отчетность», это почти 823 млн руб., и хотя по первоначальной отчетности получался рост кредиторской задолженности, в реальности оказалось, что есть ее снижение.

Эта информация вызвала у депутатов удивление и возмущение. Они отмечали, что, «вообще-то, такое искажение отчетности может грозить уголовным делом», на что Наталья Брюханова ответила, что и сама предупреждала об этом глав районов. По ее данным, недостоверную отчетность предоставляли шесть муниципальных образований, среди них Новоспасский район, Ульяновский район (63 млн руб.), Базарно-Сызганский район (86 млн руб.). Искажения были выявлены после сравнения отчетности с данными УФНС и благодаря внедренной цифровой системе АЦК-финансы (в Ульяновском районе недостоверные сведения были выявлены после смены главы). По словам министра, такое искажение отчетности ведет к нарушению принципов бюджетного регулирования, «искажает общую картину» финансового состояния муниципального образования и региона, хотя особого ущерба бюджету не нанесло. По мнению вице-премьера, муниципалитеты шли на это, чтобы «лучше выглядеть в глазах губернатора и председателя облправительства». Депутат Рамиль Хайруллин заметил, что, видимо, муниципальные образования «шли на хитрость и искажали отчетность», чтобы получить больше средств на следующий год, «участвовать в тех или иных региональных программах. На вопрос первого вице-спикера, кто за это должен ответить, Наталья Брюханова ответила, что только сам муниципалитет. Между тем депутат Марина Беспалова заметила, что с учетом изменений Конституции и законодательства о местном самоуправлении муниципальные образования встроены в единую вертикаль государственной власти, а это значит, что региональное правительство и, в частности, минфин, должны заниматься решением этих проблем и обеспечения финансового контроля.

Первый вице-спикер Владимир Камеко назвал искажения отчетности муниципальных образований «футбольной хитростью муниципалов», которые, «видимо, через это хотели получить побольше средств из областного бюджета, а деньги — немалые». Он обратил внимание на недостаточную эффективность работы финансового блока, когда из-за отсутствия финансового контроля и межведомственного взаимодействия не решаются на более ранних этапах финансовые проблемы ряда ведомств. В частности, ПАТП-1, которое даже не имеет концепции своего развития, при этом постоянно просит средства на компенсацию убытков за пассажирские перевозки общественным транспортом, хотя не знает, сколько в конечном итоге нужно, закупается 10 автобусов большой вместимости, в то время как простаивают взятые по лизингу 54 автобуса «СИМАЗ» средней вместимости. Регулировать эти проблемы, по мнению депутата, также должен и финансово-экономический блок. Также он заметил, что если бы был четкий своевременный межведомственный контроль, не пришлось бы возвращать в федеральный бюджет 225 млн руб. за недостижение показателей по нацпроектам (имеются в виду левобережные очистные), «и кто-то за это должен ответить».

Депутат Василий Гвоздев заявил, что считает работу минфина эффективной, однако считает, что «нужно однозначно пересматривать систему контроля», «она в Ульяновской области дырявая», «нужно всю ее полностью пересматривать и менять» и в закупках, и в межведомственном взаимодействии, «иначе, в конечном итоге, идет к тому, что люди уезжают из региона». Первый вице-премьер Марина Алексеева пояснила, что в свое время система внутреннего финансового контроля была выведена из минфина и передана в контрольное управление в структуре администрации губернатора, при этом оно подчиняется только председателю областного правительства. «Я передам ваши предложения председателю правительства»,— сказала она.

В конечном итоге отчет министра был принят к сведению, работа министерства единогласно признана надлежащей.

В беседе с «Ъ» Наталья Брюханова сказала, что всех проблем с муниципалитетами возвращение функций внутреннего финансового контроля (если оно произойдет) не решит, однако позволит повысить эффективность управления финансами и бюджетного регулирования, в том числе по закупкам, исполнению программ и контрактов по нацпроектам. «Когда ресурсы ограничены на фоне большого количества задач, функции финансового контроля должны выходить на первый план»,— сказала министр.

Глава бюджетного комитета Мария Шпак заметила, что если внутренний финансовый контроль вернут финансовому блоку, то это позволит и напрямую влиять на проведение закупочных процедур еще на стадии формирования начальной цены, и решать межведомственные проблемы, в том числе больные вопросы по ПАТП-1.

Сергей Титов, Ульяновск