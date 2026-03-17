Карелия и Москва подписали новое соглашение о сотрудничестве

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и мэр Москвы Сергей Собянин 17 марта подписали новое соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба главы Карелии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В рамках межрегионального сотрудничества карельские компании будут поставлять камень для строительства и отделки новых станций столичного метро и высокотехнологичных пожарных роботов.

При финансовой поддержке мэра Москвы и компании «Биоэн» будет проведена масштабная реконструкция Онежской набережной в Петрозаводске. Там появится более 20 тыс. кв.м. нового гранитного мощения. Работы по благоустройству начнутся в 2026 году.

Предыдущее соглашение о сотрудничестве сроком на пять лет Карелия и Москва подписали мае 2021 года. За пять лет более 800 карельских предприятий заключили договоры на выполнение госконтрактов в Москве.

Валерия Образцова