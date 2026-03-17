Еврейский квартал попросили у президента

Нижегородский областной суд оставил в силе решение об истребовании в доход РФ имущества и доходов предпринимателя Дмитрия Дзепы и ряда юрлиц по антикоррупционному иску прокуратуры. Все ходатайства коммерсанта были отклонены. Ответчик также предъявил суду копию письма с положительной резолюцией президента. В обращении губернатор Глеб Никитин и главный раввин России Берл Лазар просили Владимира Путина передать Нижнему Новгороду конфискованные у предпринимателя объекты на Грузинской улице под проект развития еврейского квартала. На основании этого обращения гордума недавно обратилась в Росимущество за имуществом Дзепы. Предприниматель намерен обжаловать изъятие имущества в кассации. Также он хочет выяснить, как раввин и губернатор получили визу главы государства, решив судьбу его недвижимости еще летом прошлого года — до вступления судебного решения в законную силу.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Дмитрий Дзепа проиграл дело об изъятии имущества

Нижегородский облсуд рассмотрел апелляционные жалобы предпринимателя Дмитрия Дзепы и нескольких юрлиц на решение об истребовании в доход Российской Федерации ряда коммерческих объектов недвижимости, а также доходов от их аренды и денежного эквивалента проданного имущества в размере более 600 млн руб. В июне 2025 года Нижегородский райсуд по иску областного прокурора решил изъять имущество коммерсанта, его родных и восьми юрлиц, посчитав, что Дмитрий Дзепа нарушил антикоррупционные запреты. В 2002–2005 годах он работал заместителем у мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова, однако, по версии прокуратуры, продолжил заниматься бизнесом, а стоимость его объектов недвижимости не может быть объяснена легальными доходами.

Представитель предпринимателя Ольга Краснова больше часа критиковала выводы прокуратуры и решение райсуда. Она отметила, что надзор и суд первой инстанции занизили легальные доходы Дмитрия Дзепы и учли только его справки о зарплате по форме 2-НДФЛ, а также проигнорировали предпринимательскую прибыль. Законных доходов коммерсанта хватало на покупку по инвестконтрактам муниципальных объектов и вложений в их ремонт с последующим выкупом оставшейся доли города, доказывали ответчики, вооружившись цифрами из документов и выписок по счетам. Прокуратура не представила расчет доходов Дмитрия Дзепы, считая, что деньги от неких коррупционных схем смешались с его легальными доходами, и их уже не вычленить.

Дмитрий Дзепа объяснил суду, что был муниципальным чиновником менее трех лет, в этот период бизнесом не занимался и сдал доли в доверительное управление.

Также он около месяца закрывал свое ИП, что нельзя признать предпринимательской деятельностью. Ответчики просили допросить бывшего собственника санатория «Лесной курорт» Виктора Фролова, экс-мэра Вадима Булавинова, а также Ирину Семашко и Андрея Ступишина, у которых предприниматель выкупал помещения по инвестконтрактам. Судьи отказали в вызове свидетелей и прочих ходатайствах. Представители нижегородской прокуратуры молча выслушали многочисленные аргументы ответчиков, не отвечая на них по существу. Истец лишь коротко пояснил, что райсуд во всем разобрался и принял «законное и обоснованное решение», которое следует оставить без изменений.

На стадии судебных прений Дмитрий Дзепа заявил, что не понимает, как дума Нижнего Новгорода еще до решения апелляционного суда фактически взяла на себя судебные полномочия. Он предоставил судьям копию указания президента России, на основании которого нижегородские депутаты 3 марта решили обратиться в Росимущество за передачей в муниципальную собственность «конфискованного имущества» Дмитрия Дзепы.

Выяснилось, что это указание является письмом с резолюцией Владимира Путина, написанным на имя президента главным раввином России Берлом Лазаром и нижегородским губернатором Глебом Никитиным.

В обращении к президенту была описана история Грузинской улицы Нижнего Новгорода, ее связь с еврейским сообществом и подписанты просили главу государства распорядиться передать в муниципальную собственность 54 конфискованных у Дмитрия Дзепы объекта, в том числе его разрушенное здание. В письме сообщалось, что Берл Лазар и российская Федерация еврейских обществ одобрили проект по развитию Еврейского квартала у нижегородской синагоги со строительством там учебного заведения, а находящиеся в плохом состоянии здания портят общий вид города. Также авторы письма сообщали президенту, что прокурорскую проверку Дмитрия Дзепы инициировало правительство Нижегородской области, а бывший муниципальный чиновник «привлечен к уголовной ответственности» (он больше года находился под арестом, но его уголовное дело судом еще не рассмотрено.— „Ъ“).

На письме раввина и губернатора стояла резолюция президента с подписью: «Согласен. Силуанову А.Г. (министр финансов РФ Антон Силуанов.— „Ъ“). Прошу рассмотреть и поддержать». Чтобы ознакомиться с этим документом, апелляционные судьи возобновили судебное следствие, а затем решили, что к делу это указание не относится.

В перерыве представитель Дзепы убеждал прокуроров, что Владимир Путин как гарант Конституции не мог наложить такую резолюцию, распорядившись имуществом гражданина до вступления судебного решения в законную силу.

Ответчики предполагали, что президента России ввели в заблуждение. Сотрудники прокуратуры увидели копию впервые и не знали, что на это сказать.

В итоге судебная коллегия отказала Дмитрию Дзепе в отмене изъятия имущества, и таким образом судебное решение вступило в законную силу. Коммерсант пообещал обжаловать судебный отказ в кассации.

Роман Кряжев