Что в вымени тебе моем

Из-за кризиса перепроизводства нижегородские производители и переработчики молока решили обратиться к губернатору, чтобы получить отдельную полку у ритейлеров и дополнительную поддержку бюджета. Снижение цен на сырое молоко, объединение российского рынка с белорусским и сокращение экспорта привело к минимальной рентабельности молочников. В условиях падения покупательной способности населения они вынуждены увеличивать объемы производства, чтобы покрыть выпадающие доходы, отмечают в Нижегородском молочном союзе. В минсельхозе участникам рынка посоветовали не жаловаться, а увеличивать эффективность производства и модернизировать его. Субсидии на эти цели остаются невостребованными, ежегодно их приходится распределять на другие расходы.

Производителям молока придется подстроиться под рынок

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский молочный союз и участники рынка обратятся к губернатору Глебу Никитину и в областное правительство за господдержкой в условиях кризиса перепроизводства. Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале молочники сообщили властям о критической ситуации в отрасли из-за насыщения российского рынка белорусской продукцией и ограничений экспорта, которые обвалили цены на сырое молоко. Сейчас молокозаводы платят в среднем 32 руб. за литр сырья, отметил председатель комитета заксобрания по АПК Игорь Тюрин. Комитет обсудил ситуацию молочнов на рынке. Депутат Игорь Гордеев добавил, что за несколько лет цена сырого молока снизилась на 10–15 руб. в стоимости готовой продукции. Вместо прежних 60% она составляет 30%, добавил его коллега Алексей Степанов. Однако литр молока в рознице в среднем стоит 95 руб., это отталкивает покупателя и рушит закупочные цены, при этом торговая наценка растет, посетовали депутаты.

Сегодня на крупные торговые сети в Нижегородской области приходится 45–50% продаж молочной продукции, подсчитала замминистра промышленности и торговли Елена Омельяненко. Наценка ритейлеров варьируется от 19% до 30%, на социально значимые продукты — от 5% до 10%. Однако в этой категории торговля ограничивается одной-двумя позициями, и ФАС не видит нарушений в этом, добавила замминстра. Тем не менее молочные заводы вынуждены бороться за место на полке и идти на скидки торговым сетям, которые достигают 30–35%, отметили в отраслевом союзе. При этом полки в магазинах «небольшие», нижегородские молочники конкурируют между собой, а закупочные цены на некоторые позиции ниже себестоимости производства.

На цены влияет рост издержек производства и повышенный НДС, напомнил гендиректор АО «Княгининское молоко» Сергей Волков. Рентабельность переработки молока в 2025 году сократилась до 2–3%, предприятия вынуждены конкурировать на едином рынке союзного государства с белорусскими заводами, которые увеличили производство на 5% и снизили цены.

Кроме того, российские компании беспошлинно ввезли 20 тыс. тонн молока из Индии, Ирана и Латинской Америки, чтобы сократить рост цен в рознице. В итоге рынок оказался затоварен, а экспортные ограничения не позволили сбалансировать его.

В результате заметно упали цены местных производителей. Они тем не менее вынуждены увеличивать объемы производства, чтобы покрыть выпадающие доходы. Гендиректор ООО «Шатовка» Андрей Николаев посетовал, что рыночной силы у производителей нет и колебания цен от них не зависят: они вынуждены соглашаться с любым предложением, чтобы продать скоропортящуюся продукцию. Однако снизить объемы надоев, чтобы сократить производство, фермеры не могут — для этого придется забивать молочный скот.

В результате возник дисбаланс закупочных и розничных цен, подчеркнул глава молочного союза Николай Трофимов. Он подсчитал, что с 2017 года, когда цены на сырое молоко и рентабельность производителей были «хорошими», цены на готовую продукцию выросли на 200%. Рентабельность торговым сетям обеспечили высокие обороты и рост числа торговых точек, а ограничить торговую наценку до 25%, чтобы стимулировать спрос, сейчас невозможно, добавил он.

Молочный союз решил обратиться к губернатору Глебу Никитину, чтобы он договорился с ритейлерами о создании отдельной полки в магазинах для нижегородских производителей под брендом «Покупай нижегородское».

Это поможет поднять продажи, полагает Николай Трофимов. Также молочники и депутаты попросили правительство увеличить субсидии на производство сырого молока, которые они считают недостаточными: по подсчетам животноводов, налоги сегодня превышают дотации.

Министр сельского хозяйства Николай Денисов посоветовал молочникам встраиваться в рыночную экономику и повышать эффективность производства вместо того, чтобы жаловаться. Чиновник напомнил, что в ближайшие годы власть не будет отслеживать цены на продукты питания: у России и Белоруссии теперь общий рынок. и производство необходимо удешевлять.

Сокращать объемы молока нельзя, чтобы не лишиться субсидий федерального бюджета (к 2030 году региону необходимо увеличить объемы с 680 тыс т до 760 тыс. т), а наценками торговых сетей должна заняться ФАС.

«Нужно убеждать руководителей не жаловаться, а действовать», — отметил Николай Денисов.

В Нижегородской области предусмотрены субсидии на перевооружение молочных ферм. Однако они не востребованы, их ежегодно приходится отдавать на другие расходы, подытожил министр.

Роман Рыскаль