В Сясьстрое пенсионерка провалилась в канализационный коллектор

В городе Сясьстрой Волховского района Ленинградской области женщина 1956 года рождения провалилась в канализационный коллектор. Об этом сообщили 17 марта в Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе (Леноблпожспас).

Женщина, упавшая в канализационный коллектор в Сясьстрое

Фото: Пресс-служба Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы Женщина, упавшая в канализационный коллектор в Сясьстрое

В 13:46 очевидцы сигнализировали спасателям об инциденте на улице Северной. Прибывшие на место сотрудники Леноблпожспас вскрыли ограждение коллектора с помощью бензоинструмента, после чего подали трехколенную лестницу.

В результате пострадавшую удалось достать с помощью спасательной веревки. Женщину госпитализировали в Волховскую центральную районную больницу. Причиной случившегося стал весенний размыв почвы, из-за которого потеряла устойчивость установленная на коллекторе плита, заявили в учреждении.

«Будьте внимательны, весной из-за таяния снега и дождей почва становится рыхлой, а края тротуаров, дорог и канав подвижными»,— добавили в Леноблпожспас.

Артемий Чулков