В Сясьстрое пенсионерка провалилась в канализационный коллектор
В городе Сясьстрой Волховского района Ленинградской области женщина 1956 года рождения провалилась в канализационный коллектор. Об этом сообщили 17 марта в Ленинградской областной противопожарно-спасательной службе (Леноблпожспас).
Фото: Пресс-служба Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы
В 13:46 очевидцы сигнализировали спасателям об инциденте на улице Северной. Прибывшие на место сотрудники Леноблпожспас вскрыли ограждение коллектора с помощью бензоинструмента, после чего подали трехколенную лестницу.
В результате пострадавшую удалось достать с помощью спасательной веревки. Женщину госпитализировали в Волховскую центральную районную больницу. Причиной случившегося стал весенний размыв почвы, из-за которого потеряла устойчивость установленная на коллекторе плита, заявили в учреждении.
«Будьте внимательны, весной из-за таяния снега и дождей почва становится рыхлой, а края тротуаров, дорог и канав подвижными»,— добавили в Леноблпожспас.