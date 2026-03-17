Хоккеисты «Лады» победили «Амур» в игре КХЛ

Во вторник, 17 марта, в Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной «Ладой» и хабаровским «Амуром». Хозяева одержали волевую победу со счетом 5:2.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На 24-й минуте встречи «Амур» повел со счетом 2:0 — заброшенными шайбами отметились Олег Ли и Кирилл Ураков. «Лада» по ходу встречи ответила пятью голами. В составе тольяттинского коллектива отличились Дмитрий Кугрышев, Андрей Чивилев, Максим Белоусов, Андрей Обидин и Иван Савчик.

Встреча стала для «Лады» заключительной в текущем сезоне. На данный момент тольяттинская команда занимает 10-е место в таблице Западной конференции КХЛ, набрав 47 очков.

Андрей Сазонов