Общественники заплутали в сети

Российские подростки стали коренными обитателями интернет-среды, но взрослые пока не в состоянии защитить их от всех встречающихся там угроз. К таким выводам пришли 17 марта участники круглого стола в Общественной палате (ОП) РФ. Но единого решения о том, как именно можно побороть цифровые опасности, эксперты и общественники так и не выработали.

На регулярной основе интернетом пользуются 96% российских подростков (от 14 до 17 лет), сообщил на круглом столе глава Russian Field Артемий Введенский со ссылкой на свое мартовское исследование. А не менее чем для 16% сеть стала абсолютно незаменимым явлением, указал социолог: «Это люди, которые ощущают себя самими собой в интернете, а не в реальности и не представляют жизни без него».

Чаще всего подростки выходят в онлайн для общения и просмотра видео (по 83%), прослушивания музыки (71%), учебы (67%) и игр (66%).

Нейросетями пользуются 79% респондентов, чаще всего — для решения школьных задач и написания письменных работ. О том, что их учителя одобряют такое применение ИИ, сообщили только 10% опрошенных, при этом 52% не скрывают, что без нейросетей им было бы заметно сложнее успевать по учебе. 5% признались социологам, что используют сеть для ставок (хотя по закону делать это можно только с 18 лет), а еще 4% — что использовали верификацию через фейковый аккаунт в мессенджере MAX для покупки спиртного.

Самыми популярными соцсетями для подростков остаются Telegram (91%), TikTok (73%) и YouTube (63%). Еще 50% используют VK, а 31% — Max. Но жизнь в сети молодым людям часто портят запреты (на них пожаловались 66%), ИИ-контент (62%), мошенники (51%), фейки (42%), реклама (41%), агрессия (40%) и политика (39%). «Для огромной части молодежи сеть перестала быть инструментом или дополнением к реальности, она стала их базовой средой обитания»,— заключил господин Введенский, призвав переходить к «адресной работе» с молодыми.

По словам члена ОП Александра Асафова, за этим цифровым многообразием не поспевают ни общество, ни регулятор, ни законодательство.

«Мы как те самые генералы, которые готовятся к прошедшей войне»,— сыронизировал эксперт. Дети и подростки, предупредил он, «наиболее уязвимая аудитория» для всех «когнитивных атак», чем активно пользуются и внешние противники России, и обыкновенные злоумышленники.

Меры по противодействию любым недоброжелателям, заключили участники мероприятия, предстоит дорабатывать, но пойти пока предлагается разными путями. Например, член ОП Евгений Машаров полагает, что среди прочего следует озаботиться ограничением доступа к соцсетям до 16 лет и повсеместным запретом сервисов для обхода блокировок. «Когда мы говорим "давайте воспитаем молодежь", а сами сидим в запрещенных соцсетях, кого мы обманываем?» — задался вопросом общественник.

Педагог Валерий Майоров, напротив, отметил, что взрослым стоило бы сменить статус «цензора» на позицию «проводника» в цифровом мире.

«Давайте задумаемся о том, насколько мы все владеем цифровой грамотностью,— призвал господин Майоров.— Нужно бежать впереди, осваивать все сервисы». Ну и «помогать ребенку возвращаться к семье, учить не бояться обращаться за помощью к взрослым», добавил он.

С этим отчасти согласилась психолог Ольга Ульянина: цифровая среда может послужить «ресурсом для воспитания молодежи», но чтобы это сработало, взрослым самим следует договориться о конструктивной коммуникации в новых реалиях. «Это очень тонкий лед,— тут же возразил член ОП Евгений Забродин.— Помните, как болельщикам предложили перестать материться на стадионах? И все согласились! И что потом?» «Потом предложение отправили в известном направлении»,— мрачно заключил кто-то из участников круглого стола.

Григорий Лейба