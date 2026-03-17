В Югре задержали 15 подозреваемых в хищении денег через вредоносное ПО

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) полиция пресекла деятельность группы из 15 человек. В зависимости от роли каждого они подозреваются в краже, мошенничестве, неправомерном доступе к компьютерной информации и распространении вредоносного ПО. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, с июня 2024 года по февраль 2025 года участники группы размещали в интернете объявления о поиске сотрудников для дистанционной работы. Откликнувшимся соискателям предлагали предоставить персональные данные, включая реквизиты банковских карт, и установить файл, содержащий вредоносное программное обеспечение.

После заражения устройств злоумышленники получали доступ к банковским приложениям и переводили деньги на подконтрольные счета. Таким же образом фигуранты получали доступ к аккаунтам потерпевших на портале «Госуслуги» и оформляли на их имя займы.

В ходе обысков были изъяты компьютерная техника, носители информации, средства связи и банковские карты. Потерпевшими признаны 113 человек из различных регионов, общий ущерб оценивается примерно в 2,5 млн руб.

Следователем возбуждены уголовные дела. Трое подозреваемых арестованы, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Правоохранительные органы продолжают устанавливать дополнительные эпизоды и возможных соучастников.

Полина Бабинцева