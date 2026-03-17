Через Самару-городок

Авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» планирует запустить рейсы из Перми в Петрозаводск. Согласно расписанию Большого Савино, летная программа с одним рейсом в неделю рассчитана с мая по октябрь. Источник, близкий к авиакомпании, сообщил «Ъ-Прикамье», что доставлять пермских пассажиров до столицы Карелии намерены с остановкой в Самаре, чтобы обеспечить нужную загрузку борта. По словам собеседника, маршрут будет субсидируемым. Авиасообщение между Пермью и Петрозаводском организуется впервые. Эксперты считают, что это направление будет востребованным у пермяков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми. Фото: telegram-канал аэропорта Перми.

Информация о рейсах из Перми в столицу Республики Карелия по­явилась в расписании сразу двух аэропортов — Большое Савино и Бесовец (Петрозаводск). Из нее следует, что перелеты запланированы авиа­компанией «ЮВТ Аэро» с 6 мая по 21 октября по средам. Тип воздушного судна — Bombardier СRJ 200 вместимостью 50 человек. Время в пути составит 4 часа 25 минут. В министерстве транспорта Пермского края уточнили, что «ЮВТ Аэро» пока только подала заявку в пермский аэропорт на слоты для полетов в Петрозаводск.

Источник, близкий к руководству «ЮВТ Аэро», рассказал, что авиакомпания намерена доставлять пермских пассажиров до Петрозаводска через Самару. Этим, по его словам, объясняется указанное в расписании время в пути. Собеседник заметил, что технически перевозчик может обеспечить и прямые перелеты из Перми в столицу Карелии. «Рейс через Самару позволит обеспечить необходимую загрузку воздушного судна»,— пояснил он. Также собеседник рассказал, что рейсы будут субсидируемыми. Но за счет каких регионов будет компенсироваться стоимость билетов, он не уточнил.

Стоит отметить, что в 2026 году рейсы из Перми до Самары, которые выполняет «ЮВТ Аэро», софинансируются из бюджетов двух регионов, по 47,5% от каждого. С 1 мая по 30 сентября планируется выполнить 43 парных рейса, расстояние между городами составляет 613 км. Власти Самарской области и Республики Карелия, в свою очередь, субсидируют перелеты из Самары в Петрозаводск (по 25% от каждого субъекта). Расстояние между пунктами назначения составляет 1325 км.

На данный момент в Петрозаводск на регулярной основе выполняет рейсы только один перевозчик — ООО «Авиапредприятие Северсталь». В «зимнем» сезоне компания летала в Москву, Череповец, Минеральные Воды и Сочи. Сейчас перелеты до Петрозаводска доступны пермским туристам только через Москву. Также организовать поездку можно с пересадкой на поезд в Санкт-Петербурге или вылетом из Екатеринбурга, а во время теплоходной навигации выполняются круизы.

«ЮВТ Аэро» является одним из основных перевозчиков для пермского аэропорта. Компания получала разрешения на выполнение полетов по программе субсидируемых авиаперевозок из Перми в Казань, Самару, Усинск, Барнаул, Нижний Новгород и Ярославль. Впрочем, в 2024 году авиакомпания фактически прекратила полеты в три последних города, однако позже было объявлено о возобновлении авиасообщения с Ярославлем. Также в мае прошлого года «ЮВТ Аэро» открыла прямые рейсы из Перми в Ташкент.

Отметим, что отдых в Карелии пользуется популярностью у российских туристов. Согласно официальному интернет-порталу местного правительства, за 11 месяцев 2025 года туристический поток в регион вырос на 40% за год и составил 1,39 млн туристов. В частности, заметно увеличилось количество желающих посетить местные музеи-заповедники. Например, число посетителей острова Кижи выросло с 363 тыс. в 2022-м до 451 тыс. в 2025 году.

Туроператоры положительно оценивают возможность запуска рейсов до Петрозаводска. Директор турфирмы «Солана» Данил Поздеев говорит, что, вероятнее всего, марш­рут будет пользоваться спросом, так как добираться до Карелии из Перми на данный момент довольно трудно. При этом сам регион привлекателен как для обычных туристов, так и для любителей активного отдыха. «Существует некий бренд на туризм по Карелии и карельским озерам. Однако в данном случае важна поддержка туроператоров, которые смогут предложить готовые пакеты и понятную программу отдыха,— пояснил он.— Остановка в Самаре вряд ли повлияет на удорожание билета. Здесь все будет зависеть от экономики компании».

Руководитель туристического агентства «Акапулько» Ирина Дятлова тоже обратила внимание на важность организации экскурсионных программ туроператоров. «Остановка в Самаре — в целом логичное решение и вряд ли отпугнет пермских туристов»,— считает эксперт.

По словам гендиректора туристической фирмы «Валида» Елены Шперкиной, цена билета на рейс из Перми в Петрозаводск может составить около 8–10 тыс. руб. По ее словам, это заметно дешевле перелета с пересадкой в Москве или Санкт-Петербурге — через столицы дорога может обойтись в 14–15 тыс. руб. «Направление интересно и перспективно, так как Карелия предлагает широкий выбор природных парков для отдыха, например Рускеала, а также привлекательных мест для временного размещения»,— говорит эксперт.

Анастасия Леонтьева