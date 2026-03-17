Акционные риски

В Прикамье арбитражный суд отказал ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр» в иске к акционерам Максиму Мусину и Геннадию Буничеву, в прошлом вице-губернатору Прикамья. Истец пытался доказать, что ответчики заключили притворную сделку, по которой господин Буничев купил одну акцию ЗАО. Это якобы приведет к тому, что Геннадий Буничев, владеющий компанией-конкурентом, приобретет оставшиеся 25,2% акций господина Мусина и в итоге получит блокирующий пакет. Суд указал, что Максим Мусин предлагал ЗАО и партнерам воспользоваться правом преимущественного выкупа, но получил отказ. Другие доводы истца он счел бездоказательными. Эксперты считают, что перспектива отмены решения невелика. При этом господин Буничев действительно может выкупить акции господина Мусина, что станет новым этапом корпоративного конфликта.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр» (ЗУАЦ) пытается обжаловать в апелляции решение суда, которым компании было отказано в иске к акционерам Максиму Мусину и Геннадию Буничеву. Заявление в Арбитражный суд Пермского края ЗАО направило в сентябре прошлого года. Как указывается в материалах дела, общество оспаривает сделку, по которой господин Мусин продал второму ответчику одну акцию ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр». ЗАО зарегистрировано в 1997 году. Согласно данным из открытых источников, компания занимается аттестацией сварочного оборудования и персонала, а также оценивает готовность организаций к применению технологий сварки. По информации «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2024 года доходы компании составили 89,3 млн руб., выручка от продаж — 87,36 млн руб.

Как следует из судебного решения, в 2024 году в ЗАО возникла конфликтная ситуация из-за акций. На тот момент совладельцами общества были Алексей Сигаев (415 акций), Юрий Токарев (331 акция) и Максим Мусин (254 акции). Последний направил в адрес ЗАО уведомление о намерении продать одну акцию по цене 542,7 тыс. руб. В итоге компания и другие акционеры правом преимущественного выкупа не воспользовались, и в мае 2025 года ее владельцем стал Геннадий Буничев. Отметим, что господин Буничев является бенефициаром ООО «НАКС-Пермь», которое работает в той же сфере, что и ЗУАЦ. В 2004–2005 годах Геннадий Буничев занимал долж­ность вице-губернатора Прикамья, до этого трудился в нефтяной отрасли.

Как считает истец, а также другие его акционеры, сделка между Максимом Мусиным и Геннадием Буничевым является притворной. По данным акционеров, цена сделки является сильно завышенной, поскольку реальная стоимость одной акции на тот момент составляла чуть больше 48 тыс. руб. ЗАО и его совладельцы полагают, что сделка была совершена с целью обхода преимущественного права акционеров и общества на выкуп акций. Истец считает, что настоящей целью договора было введение господина Буничева, который владеет компанией-конкурентом, в корпоративную структуру ЗУАЦ. В дальнейшем это позволит господину Мусину продать ему оставшийся пакет акций. В итоге истец потребовал перевести с Геннадия Буничева на ЗУАЦ права и обязанности покупателя акции.

Суд решил, что исковые требования удовлетворению не подлежат. В частности, он указал, что при притворной сделке стороны изначально не собирались выполнять ее условия. Но этого в ходе рассмотрения дела доказано не было, наоборот, Максим Мусин и Геннадий Буничев исполнили обоюдные обязательства. Также первая инстанция отметила, что до заключения сделки миноритарий предложил выкупить акцию ЗУАЦ обществу и остальным акционерам, но их не устроила цена. При этом ссылка истца и третьих лиц на экономически необоснованное предложение значения не имеет, поскольку устав ЗАО не ограничивает акционеров в определении цены на акции. Таким образом, господин Мусин мог установить на нее любую цену. Доводы о том, что настоящей целью сделки был ввод нового акционера в корпоративную структуру компании и передача ему остальных акций Максима Мусина, суд не убедили. Как указано в решении, доказательств этому приведено не было. Отдельно суд отметил, что если истец выявит в действиях гос­под Мусина и Буничева корпоративные правонарушения, то он снова может обратиться в арбитраж.

Управляющий партнер Адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Вячеслав Ушкалов полагает, что перспектива отмены решения в апелляции невелика. По его словам, продавец акции выполнил все требования перед сделкой. «Довод, что в общество впустили конкурента, который потом получит остальные акции по рыночной цене, хоть и выглядит правдоподобно, но основан исключительно на предположении истца»,— отмечает он. При этом если Геннадий Буничев в итоге станет владельцем 25% плюс одной акции, то без его участия нельзя будет принимать целый ряд решений. Среди них изменение устава общества, его реорганизация или ликвидация, а также согласование крупных сделок.

Партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Учитель также полагает, что перспективы отмены решения незначительны. «Сложившаяся ситуация является типичной для начала корпоративного конфликта в обществе. Это, по сути, первый его этап, который успешно реализован новым акционером»,— считает эксперт. Он указывает, что новый совладелец в полном объеме получает права акционера, в том числе на получение информации о деятельности компании, оспаривании сделок и на взыскание убытков с руководителя. «В таких ситуациях нередко миноритарии своими активными действиями вынуждают мажоритария либо продать свой пакет акций, либо выкупить свой уже по гораздо более высокой цене»,— поделился гос­подин Учитель.

Партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин говорит, что в данном случае иск подан преждевременно. Его направление будет целесообразно, если за первой сделкой последует вторая — по продаже остального пакета акций. «Именно после совершения второй сделки может стать очевидной ситуация, что первая прикрывает недобросовестный ввод в члены общества третьего лица»,— отмечает эксперт. Именно поэтому суд разъяснил, что в случае корпоративных нарушений ЗАО может обратиться с новым иском.

Дмитрий Астахов