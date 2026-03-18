Бывшему замглавы МЧС ужесточили приговор

2-й Западный окружной военный суд изменил приговор, вынесенный в июле прошлого года бывшему заместителю министра по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России Павлу Барышеву. Первым об этом сообщил ТАСС со ссылкой на свои источники.

Уголовное дело в отношении Павла Барышева, занимавшего пост замглавы МЧС в 2017–2021 годах, было возбуждено в сентябре 2024 года Главным военным следственным управлением Следственного комитета России. Ему было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве и фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 303 УК РФ). Как установили следствие и суд, в 2017–2019 годах фигурант подделал и представил в суд документы о наличии у него права на обеспечение жильем. В результате ему предоставили трехкомнатную квартиру в столице. Причиненный государству ущерб оценивался в 20 млн руб.

Павел Барышев был приговорен к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 200 тыс. руб. Судебное решение обжаловали и гособвинение, и защита. В итоге апелляционный военный суд удовлетворил представление прокуратуры и назначил Павлу Барышеву пять лет колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. руб. Кроме того, он лишен воинского звания «генерал-полковник запаса». Одновременно суд отказал защите фигуранта в замене реального лишения свободы на условное.

Александр Александров