В Башкирии банки не одобрили более 77% заявок на автокредиты

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), доля отказов по заявкам на автокредиты в феврале в Башкирии составила 77,8%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,3%.

Наибольшие доли отказов по заявкам на автокредиты были отмечены в Иркутской области (87,8%), Красноярском (85,6%) и Алтайском (85,3%) краях, а также в Кемеровской области (83,8%) и Краснодарском крае (82,7%). Наименьшие доли отказов были зафиксированы в Чувашии (72,8%), Санкт-Петербурге (73,3%), Вологодской (73,7%) и Воронежской (74,6%) областях, а также в Татарстане (74,9%).

В среднем по стране доля отказов составила 80%, упав за год на 1%.

