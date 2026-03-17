Банкротам выделят десятину

Закон, позволяющий физлицам-банкротам получить часть средств после продажи ипотечного и при этом единственного жилья с торгов, принят Госдумой во втором и третьем чтениях. Гражданину останется 10% выручки, столько же получат кредиторы первой и второй очереди, а оставшиеся 80% — банк. Делается это для того, чтобы у граждан была возможность сохранить приемлемые жилищные условия после банкротства. Эксперты отмечают, что механизм устраняет существующий правовой пробел и гарантирует должнику «финансовую подушку», например, для аренды — на новое жилье, особенно в крупных городах, полученной суммы вряд ли хватит.

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Госдума во вторник, 17 марта, во втором и третьем чтениях одобрила закон, нацеленный на предоставление гражданам дополнительных гарантий при продаже в ходе банкротства их единственного и при этом ипотечного жилья. Документ разрабатывался Минэкономики во исполнение решения Конституционного суда (КС). Напомним, банкротство физлиц возможно при долгах от 500 тыс. руб. и их просрочке на срок более трех месяцев.

Согласно документу, из выручки от продажи единственного жилья в ипотеке сначала покрываются расходы на обеспечение его сохранности и реализацию на торгах. После этого 80% средств, но не более суммы требований, включая штрафы и пени, направляется на погашение долга перед банком. Еще 10% — на удовлетворение требований кредиторов первой и второй очереди, то есть, например, требований вследствие причинения вреда жизни и здоровью, а также по оплате труда (если иного имущества для этого недостаточного).

Оставшиеся 10% исключаются из конкурсной массы, то есть не направляются на погашение остальных долгов и возвращаются должнику,— сумма должна быть не больше первоначального взноса и произведенных платежей по ипотеке.

При этом причитающая должнику сумма может быть уменьшена судом по ходатайству участников банкротного дела: либо если она явно выше стоимости жилья, «достаточного для удовлетворения разумной потребности» гражданина и его семьи, либо в случае недобросовестности должника. Если после погашения долгов еще остались средства (например, когда большая часть выплачена до банкротства), то они направляются должнику.

Как отмечают в Минэкономики, механизм нацелен на защиту права граждан на «сохранение приемлемых жилищных условий» после продажи единственного ипотечного дома или квартиры в процедуре банкротства.

Речь идет о том, отмечал председатель думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, чтобы такие граждане не остались «на улице». Отметим, одобренная в первом чтении версия предусматривала иное распределение средств: 90% должно было уходить банку, 5% — кредиторам первой и второй очередей, а оставшиеся 5% — уже должнику. В 2024 году для улучшения положения должников с единственным жильем в ипотеке был также принят закон, позволяющий заключать мировое соглашение с банком без учета мнения остальных кредиторов. До этого сохранить жилье можно было при реструктуризации долгов или по мировому соглашению с одобрения кредиторов.

Старший юрист юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс отмечает, что количество случаев реализации единственного ипотечного жилья в рамках банкротства возрастает с каждым годом — закон «восполняет системный пробел» и исполняет решение КС.

Арбитражный управляющий Татьяна Пугачева поясняет, что ипотечная квартира в отличие от «обычного» единственного жилья не подпадает под абсолютный иммунитет — при ее реализации банк получал свои средства, а должник оставался ни с чем. «Закон пытается найти баланс»,— говорит она.

При этом, добавляет Владислав Гейтс, механизм выглядят спорным с точки зрения кредиторов третьей очереди: речь идет о требованиях «рядовых граждан и компаний» — их шансы получить хоть какие-то средства сокращаются.

По мнению управляющего партнера адвокатского бюро a.t.Legal Николая Титова, оставшаяся у гражданина сумма вряд ли позволит приобрести новое жилье, особенно в крупных городах. Закон, полагает он, обеспечивает не полноценную замену утраченного жилья, а скорее временную финансовую «подушку», например, на аренду. Для банков, говорит Татьяна Пугачева, механизм станет компромиссом — они все еще будут в привилегированном положении по сравнению с «незалоговыми» кредиторами. Четкая формулировка, добавляет она, снизит риски оспаривания сделок и торгов — такая процедура нередко инициировалась оставшимися без жилья и средств гражданами.

Старший управляющий директор, начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов отмечает, что закон направлен на защиту добросовестных должников и соответствует общему подходу к распределению денег, полученных от реализации любого предмета залога. При этом, подчеркивает он, наблюдается рост числа мировых соглашений, заключенных гражданами отдельно с кредитором. По словам директора клиентского сервиса и взыскания банка «Дом.РФ» Кирилла Малиновского, наличие просрочки редко приводит к реализации единственной квартиры добросовестного должника — чаще всего такое происходит с недобросовестными заемщиками, допускающими просрочки для получения последующей выгоды.

Кроме того, обращает внимание Евгений Акимов, в принятом законе также содержатся нормы о замещении активов в банкротстве юрлиц, которые упростят сохранение бизнеса, попавшего в банкротство. «На базе имущества банкрота можно будет создавать не только акционерные общества, но и общества с ограниченной ответственностью, что сделать значительно проще»,— поясняет он.

Евгения Крючкова