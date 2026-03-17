Авиакомпания «Руслайн» с 25 апреля возобновит рейсы из Ханты-Мансийска в Сухум

Авиакомпания «Руслайн» с 25 апреля откроет продажу билетов на рейсы из Ханты-Мансийска (ХМАО-Югра) в Сухум (Абхазия), сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Маршрут оказался востребованным у пассажиров, поэтому в этом сезоне мы начинаем полеты раньше – уже с конца апреля»,— добавили в пресс-службе авиакомпании.

Полеты запланированы два раза в неделю — по понедельникам и субботам. Время в пути составит 6 часов 5 минут (с технической посадкой в Саратове 35 минут). Стоимость билета в одну сторону с багажом до 10 кг начинается от 7,5 тыс. руб.

Полина Бабинцева