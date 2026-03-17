Оборот встает на рельсы

Стратегия холдинга «Синара—Транспортные машины» (СТМ) предусматривает реализацию в срок проекта высокоскоростного поезда, развитие традиционных направлений и вторжение в сегменты магистральных тепловозов и электровозов переменного тока, где доминирует «Трансмашхолдинг». Это позволит нарастить выручку в 3,5 раза, до 400 млрд руб., в пять раз увеличить EBITDA и снизить долг почти до нуля. Аналитики связывают риски с финансовыми возможностями основного заказчика, ОАО РЖД, однако в СТМ полагают, что закупки техники принципиально не упадут, а по дорогим высокоскоростным поездам основной объем закупок приходится не на ОАО РЖД, а на ГТЛК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Холдинг «Синара—Транспортные машины» (СТМ) представил стратегию развития до 2030 года. Так, СТМ планирует за пять лет нарастить выручку в 3,5 раза: если в 2025 году она составила 119 млрд руб., то в 2030-м должна составить 400 млрд руб. Основной вклад, согласно презентации СТМ, в этот процесс внесут поезда для высокоскоростных магистралей (ВСМ) — 107 млрд руб., а также их обслуживание (14 млрд руб.). Тепловозы принесут холдингу 46 млрд руб. выручки, электровозы — 37 млрд, дизельные двигатели — 26 млрд руб. Еще 13 млрд, 14 млрд и 15 млрд руб. выручки сгенерируют сектора городского транспорта, электропоездов и путевой техники. EBITDA вырастет в пять раз — до 66 млрд руб.

«Если не появится никаких новых масштабных инициатив, которые потребуют инвестиционных вложений и финансирования», то чистый долг устремится к нулю, сообщил директор по корпоративным финансам группы «Синара» Владимир Потатуев. По итогам 2025 года отношение чистого долга к EBIDA составляло 2,8.

Производство поездов для ВСМ сейчас на отдельной структуре, которая, как пояснил господин Потатуев, может быть консолидирована после того, как кредит на 33,9 млрд руб., взятый у ВЭБ.РФ на эти цели, будет поддержан тем объемом EBITDA, который компания будет генерировать после начала продаж.

С ОАО РЖД подписан контракт на поставку двух головных поездов, с ГТЛК — на 41 поезд, и СТМ рассчитывает на заказ еще 260 поездов для будущих магистралей.

Сегодня 66% компонентов для поезда ВСМ, пояснил вице-президент группы «Синара», исполнительный директор СТМ Виталий Вотолевский, сделаны «в железе», то есть созданы их опытные образцы, по 20% компонентов успешно пройдены испытания, и эта работа продолжается.

«Непосредственно на заводе уже "в железе" сварены корпуса четырех первых вагонов поезда, два уже направлены на окраску,— говорит он.— Успешно изготовлена и прошла испытания немоторная тележка, заканчиваются испытания моторной тележки, мы сделали оси колесных пар».

Управляющий партнер, сооснователь Rollingstock Agency Александр Поликарпов говорит, что создание высокоскоростного поезда с критическими российскими компонентами — это основной вызов для СТМ.

Виталий Савельев, вице-премьер РФ «В ближайшее время мы ожидаем новый этап развития, потому что уже произошла сварка первых вагонов высокоскоростного поезда»

В СТМ отмечают, что, несмотря на сложную ситуацию в грузоперевозках, объем пассажирских перевозок, в том числе в пригородном подвижном составе, растет. До конца 2026 года компания планирует представить «Финист» (локализованную «Ласточку») в премиум-комплектации, «а учитывая, что в нашей стране более половины участков, где есть пассажирское сообщение, не электрифицированы, мы хотим создать поезд с автономным ходом, "с батарейкой"». Опытный образец такого «Финиста» планируется создать в 2027 году, а сертифицировать и начать продажи — в 2028 году.

В 2027 году СТМ планирует начать серийное производство электровоза переменного тока 2ЭС11 «Орлец» и изготовить первый образец двухсистемного электровоза 2ЭС12 «Аметист». Также к концу года СТМ приступит к сертификации магистрального тепловоза 2ТЭ35А с собственным дизельным двигателем.

Двигателестроение для холдинга — самостоятельное направление. В частности, сейчас проходит испытание карьерный самосвал с двигателем СТМ, более 80 таких двигателей после испытаний готов закупить БелАЗ, сообщили в холдинге.

СТМ давно планирует закрепиться и значительно нарастить присутствие в сегментах рынка грузовых локомотивов, в которых пока в основном работает «Трансмашхолдинг», с моделью 2ТЭ35А в сегменте магистральных тепловозов и модель 2ЭС11 — в сегменте электровозов переменного тока, говорит Александр Поликарпов. «При успешной реализации этих планов сильно усилится конкуренция за заказ ОАО РЖД, что должно положительно сказаться на железнодорожном перевозчике, ведь на фоне конкуренции производители будут стремиться к снижению цены и повышению качества продукции»,— полагает он.

В контексте новой стратегии основной вопрос, который вызывал тревогу у аналитиков,— влияние сокращения инвестпрограммы основного заказчика, ОАО РЖД, на перспективы продаж. Однако в СТМ полагают, что закупки техники будут сохраняться как минимум на текущем уровне. «Как видно из отчетности, расходы ОАО РЖД на приобретение техники остаются практически неизменными,— говорит господин Потатуев.— И для нас 2025 год с точки зрения выручки остался на уровне, а фактически чуть-чуть даже превзошел уровень 2024 года».

По его словам, одно из направлений закупок, которое достаточно сильно сокращается,— это путевая техника.

«На своем пике этот дивизион формировал у СТМ выручку на уровне 20 млрд руб.,— рассказывает он.— В 2025 году было получено порядка 5 млрд руб. Поэтому здесь мы понимаем, что формируется отложенный спрос. Есть действия, которыми нельзя пренебрегать, и то, что недополучено сейчас, будет компенсировано чуть позже». Что касается поездов для ВСМ, отметил Владимир Потатуев, ОАО РЖД приобретает лишь два поезда, а остальные (41) закупает ГТЛК, обеспеченная финансированием со стороны консорциума кредиторов во главе со Сбербанком.

По словам Александра Поликарпова, на фоне низкого объема заказа от основного покупателя для СТМ важно сохранить квалифицированные кадры и развить производственные мощности для реализации масштабных задач завтрашнего дня. «Существуют и высокие риски выхода на российский рынок китайских поставщиков локомотивов на пути необщего пользования и городского подвижного состава,— добавляет он.— Для СТМ и прочих российских производителей важно обеспечить защиту своего рынка от азиатской экспансии».

Наталья Скорлыгина