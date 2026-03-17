В дорожные камеры «подгрузили» ОСАГО

Водителей будут штрафовать за отсутствие ОСАГО только раз в сутки. Речь идет о постановлениях, вынесенных с помощью дорожных камер. 17 марта Госдума приняла законопроект на эту тему в двух финальных чтениях. За отсутствие полиса можно получить штраф в 800 руб. За повторное нарушение — 3-5 тыс. руб.

Настроить камеры на новый состав нарушения обещают к концу года. Сейчас системы МВД к этому еще не готовы. Но процесс синхронизации может затянуться, считает эксперт по системам фотовидеофиксации нарушений Григорий Шухман:

«100-процентной готовности никогда не будет, потому что всегда останутся нестыковки. Основная проблема в том, что модель машины и то, на кого она зарегистрирована, определяются по базам ГИБДД, а базы ОСАГО находятся у страховых компаний. Сложности возникают при их сопоставлении. Встал вопрос и с производительностью баз, и было решено проверять не весь поток машин, а только те, у которых зафиксированы другие нарушения ПДД. Также обсуждалась пауза в районе недели на синхронизацию двух систем».

Сейчас получить штраф с дорожной камеры можно, например, за превышение скорости, нарушение разметки, проезд на красный свет или за телефон в руке у водителя. Также с их помощью инспекторы сверяются с различными базами данных. Например, в Москве это помогает контролировать, соблюдают ли грузовики пропускной режим, оплачивают ли водители парковку и ездят ли по платным трассам. Нагрузка на систему и так велика, поэтому с внедрением автоматических штрафов за езду без ОСАГО могут возникнуть проблемы, считает автоюрист Сергей Радько:

«Специалисты много раз говорили, что технически очень сложно проверять все номера автомобилей, попадающих в камеры. Допустим, в Москве машины проезжают перед объективами несколько тысяч раз за день. И что, тысячу раз один и тот же номер проверять? Причем даже те автомобили, у которых есть страховка? То есть на 90% эта работа будет абсолютно бесполезна.

Второй момент: система проверяет лишь наличие полиса по данному госномеру, но не отслеживает, кто сидит за рулем. Поэтому если оформить полис на определенную машину, например, вписав туда очень опытного водителя с минимальным КБМ и со всеми скидками, ОСАГО обойдется дешевле. А в это время за рулем будет сидеть, допустим, неопытный молодой водитель, у которого высокие коэффициенты, и он полис бы стоил ему 20-30 тыс. руб. Соответственно, появится рынок предложений купить такие страховки, вписав туда одного-единственного "правильного" гражданина».

По данным Национальной страховой информационной системы, средняя цена годовых полисов ОСАГО за первые два месяца составила 7,7 тыс. руб.

Юлия Савина