Бизнесмен не смог взыскать в курском суде с Норвегии 1,3 млрд за отказ во въезде

Арбитражный суд Курской области отказал предпринимателю из Хабаровска Вадиму Алексеенко во взыскании 154 млн норвежских крон с Королевства Норвегия (1,3 млрд руб. по курсу ЦБ на 17 марта) за стоимость капиталовложений, проценты с них, а также за моральный ущерб и «враждебные действия». Это следует из картотеки арбитражных дел.

Основанием для обращения стало то, что Норвегия неоднократно отказывала предпринимателю и его супруге во въезде в страну, в то время как те владели там бизнесом. Супруги Алексеенко с 2001 года были акционерами норвежской компании Vilo as — в совокупности им принадлежало 50% акций фирмы, специализировавшейся на переработке рыбы и туризме. В мае 2012 года Норвегия впервые отказала российским бизнесменам в выдаче рабочей визы.

В 2015-м Норвегия наложила санкции на господина Алексеенко, запретив ему въезд в страну на пять лет. Впрочем, это не помешало ему стать единственным владельцем Vilo as в 2018-м, но уже в 2021-м компания обанкротилась. По мнению бизнесмена, запрет на въезд в Норвегию помешал ему управлять компанией, в результате чего он понес убытки.

Истец ссылался на соглашение 1995 года между Россией и Норвегией о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Однако курский арбитраж указал, что в соглашении нет положений, в соответствии с которыми российские суды могли бы осуществлять юрисдикцию в отношении королевства. В качестве третьего лица к спору был привлечен МИД РФ.

В министерстве пояснили, что юрисдикционный иммунитет иностранного государства может быть ограничен только на основе принципа взаимности, однако там «не располагают информацией» о подобных ограничениях со стороны Норвегии в отношении России.

Тем не менее, курский арбитраж признал свою компетенцию в рассмотрении данного спора, чтобы не создавать предпринимателю препятствий в праве на доступ к правосудию. В итоге суд посчитал, что Вадим Алексеенко, став единственным владельцем Vilo as, не смог лично управлять компанией, что и привело к ее банкротству.

Арбитраж указал, что Норвегия была вправе ограничить въезд бизнесмену, так как это суверенное право любого государства. При этом, по мнению суда, истец не доказал связь между материальными издержками и действиями другого государства. Апелляционных жалоб от предпринимателя пока не поступало.

